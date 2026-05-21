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21.05.2026 06:31:29
Bilibili hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Bilibili hat am 19.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Umsatz lag bei 1,08 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 962,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,16 CNY erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 7,49 Milliarden CNY belaufen hatte.
Redaktion finanzen.at
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