Bilibili legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bilibili hat sich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,56 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,020 HKD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bilibili im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,43 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 7,49 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,32 HKD gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 8,51 Milliarden HKD taxiert.

Redaktion finanzen.at