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28.08.2026 06:31:29
Bilibili stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bilibili äußerte sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bilibili ein EPS von 0,560 HKD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,43 Prozent auf 9,14 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,92 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,74 HKD sowie einem Umsatz von 9,14 Milliarden HKD gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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