Bilici Yatirim Sanayi Ve Ticaret legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bilici Yatirim Sanayi Ve Ticaret präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,08 TRY gegenüber -1,890 TRY im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bilici Yatirim Sanayi Ve Ticaret in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 125,2 Millionen TRY im Vergleich zu 128,2 Millionen TRY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at