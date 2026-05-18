BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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18.05.2026 17:00:00
Bill Ackman and These Super Investors Just Bought These Stocks
In this video, I will go over 10 super investors' activities in the first quarter. What stocks they bought, and what they sold. Watch the short video to learn more, consider subscribing, and click the special offer link below.*Stock prices used were from the trading day of May. 15, 2026. The video was published on May. 18, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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