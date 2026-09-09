Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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09.09.2026 19:15:00
Bill Ackman Bets Big on Uber Stock. Should You Follow Him?
Bill Ackman, the founder of Pershing Square Capital Management, is known for his aggressive investment style. Often, his portfolio is dominated by a handful of names with heavy concentrations.
Right now, Ackman's hedge fund has just 14 holdings. Just five names account for more than half of the portfolio's total value. Ackman's biggest current holding is Uber Technologies (NYSE: UBER), with a portfolio weighting of nearly 13%. Last quarter, Ackman increased his Uber position by 14%, buying more than 4 million shares.
Why is Bill Ackman so bullish on Uber stock? Should you follow him in? The answers to these questions come down to one key growth catalyst.
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