Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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21.09.2026 00:09:00
Bill Ackman Built a $2.4 Billion Stake in Microsoft, Calling It a "Core Holding" Bought at a "Highly Compelling Valuation." Here's Why He's Betting Big on Big Tech.
Earlier this year, Pershing Square (NYSE: PS) founder and CEO Bill Ackman piled into a stock well-known not only to tech investors, but the general public at large: Microsoft (NASDAQ: MSFT).
This demonstrates the famous investor's bullish outlook on the tech sector, as four slots in the company's limited equity portfolio are held by prominent tech names (or at least heavily tech-slanted, in the case of rideshare king Uber Technologies). Here's why Ackman and his team are so drawn to the sector these days.
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