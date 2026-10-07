Howard Hughes Holdings Aktie
ISIN: US44267T1108
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07.10.2026 08:45:00
Bill Ackman Called Howard Hughes Holdings a "Compounding Machine" He Wants to Turn Into a Trillion-Dollar Business Over the Next 50 Years. Here's Why the Market Might Be Underpricing That Bet.
Last year, Bill Ackman and his fund, Pershing Square (NYSE: PS), purchased 9 million shares of Howard Hughes Holdings (NYSE: HHH) at $100 per share, acquiring a controlling stake in the business. Today, those shares are worth about $72 each. At the end of September, Ackman laid out his case that they could be worth much more. He believes Howard Hughes could be a "compounding machine" and that the value of the business over the next 50 years could easily surpass $1 trillion.
Not everyone is buying what Ackman's selling, though. Here's why the market might be underpricing Ackman's bet.
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