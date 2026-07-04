Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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04.07.2026 18:37:00
Bill Ackman Drives a Tesla: Here's Why He Won't Buy the Stock
Bill Ackman has made it clear: He wants to be the next Warren Buffett. That's easier said than done, to be sure. But the fund manager in charge of Pershing Square has revamped his investment style since his activist days and runs a concentrated portfolio of long-term, mostly passive holdings.So, it's no surprise that Ackman's investment decisions are rooted in the same investment philosophy as Warren Buffett's. That said, Ackman has notably invested in one area Buffett historically avoided: technology stocks. Some of Ackman's largest holdings are the big tech stocks Amazon, Microsoft, and Meta Platforms. When asked why Ackman is interested in those companies but not other members of the "Magnificent Seven," such as Tesla (NASDAQ: TSLA), Ackman's response echoed wisdom shared by Buffett over the years.Image source: Tesla.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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