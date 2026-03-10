Pershing Square Holdings Aktie
WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46
|
10.03.2026 13:28:12
Bill Ackman Files For Combined IPOs Of Pershing Square, New Fund
This article Bill Ackman Files For Combined IPOs Of Pershing Square, New Fund originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pershing Square Holdings
|
17:58
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
15:59
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 steigt am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Optimismus in London: FTSE 100 mittags in Grün (finanzen.at)
|
11:44
|Bill Ackman’s Pershing Square files for US IPO (Financial Times)
|
11:44
|Bill Ackman’s Pershing Square files for US IPO (Financial Times)
|
06.03.26
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
03.03.26
|FTSE 100-Papier Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pershing Square-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.03.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)