BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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27.08.2026 17:45:00
Bill Ackman Is Launching a New Pershing Square Ventures Fund to Give Everyday Investors Access to Pre-IPO Companies. Here Are 4 Things Investors Need to Know Before They Dive In.
Do you ever wish you could buy stakes in companies before they go public? It's not impossible, although it can be difficult, and somewhat convoluted. Most of these few offerings still aren't exactly suited for smaller investors.Hedge fund manager Bill Ackman plans on changing this, and soon.Ackman is the chief stock picker behind Pershing Square Capital Management, L.P. (aimed at larger, accredited investors) and Pershing Square USA (NYSE: PSUS) (for smaller retail investors), which holds a hand-picked portfolio of publicly traded equities. Ackman also runs Pershing Square Inc. (NYSE: PS), an alternative asset management firm, while its primary investment vehicle is Pershing Square Holdings (OTC: PSHZF).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|BILL Holdings Inc Registered Shs
|41,90
|1,45%
|Dive Inc. Registered Shs
|652,00
|0,46%
|Pershing Square Holdings
|45,70
|-0,22%
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