BILL Holdings Aktie

BILL Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.08.2026 17:45:00

Bill Ackman Is Launching a New Pershing Square Ventures Fund to Give Everyday Investors Access to Pre-IPO Companies. Here Are 4 Things Investors Need to Know Before They Dive In.

Do you ever wish you could buy stakes in companies before they go public? It's not impossible, although it can be difficult, and somewhat convoluted. Most of these few offerings still aren't exactly suited for smaller investors.Hedge fund manager Bill Ackman plans on changing this, and soon.Ackman is the chief stock picker behind Pershing Square Capital Management, L.P. (aimed at larger, accredited investors) and Pershing Square USA (NYSE: PSUS) (for smaller retail investors), which holds a hand-picked portfolio of publicly traded equities. Ackman also runs Pershing Square Inc. (NYSE: PS), an alternative asset management firm, while its primary investment vehicle is Pershing Square Holdings (OTC: PSHZF).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BILL Holdings Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu BILL Holdings Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BILL Holdings Inc Registered Shs 41,90 1,45% BILL Holdings Inc Registered Shs
Dive Inc. Registered Shs 652,00 0,46% Dive Inc. Registered Shs
Pershing Square Holdings 45,70 -0,22% Pershing Square Holdings

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:25 Paul Singers Elliott Investment Management: Auf diese Aktien setzte der Investor im 2. Quartal 2026
27.08.26 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen