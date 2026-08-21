BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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21.08.2026 09:55:00
Bill Ackman Is Launching a New Way to Invest in Pre-IPO Companies
Bill Ackman just launched a new closed-end investment fund a few months ago, and he's already planning his next one. The CEO of Pershing Square (NYSE: PS) launched Pershing Square USA (NYSE: PSUS) in April, giving U.S. investors an easy way to invest with him. But he sees another opportunity in the U.S. market -- pre-IPO companies.To that end, Pershing Square announced the forthcoming launch of Pershing Square Ventures, Ltd.: a small closed-end fund that will invest in late-stage private companies. Ackman argues that he and his team are well-suited to invest in private companies. In fact, Pershing Square has already taken some positions on its own balance sheet (outside of its funds). What's more, Ackman argues, launching a venture fund and researching more start-ups will help produce better results for investors in Pershing Square's existing funds.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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