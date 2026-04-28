Pershing Square Holdings Aktie
WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46
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28.04.2026 12:18:00
Bill Ackman is placing a bet on individual investors with dual Pershing Square public offerings
The hedge fund is giving away shares to any investor who buys five or more shares in the IPO of its new closed-end fund.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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