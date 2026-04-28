Pershing Square Holdings Aktie

Pershing Square Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46

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28.04.2026 12:18:00

Bill Ackman is placing a bet on individual investors with dual Pershing Square public offerings

The hedge fund is giving away shares to any investor who buys five or more shares in the IPO of its new closed-end fund.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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