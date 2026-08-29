MasterCard Aktie
WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040
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29.08.2026 02:34:01
Bill Ackman Just Bought Visa, Mastercard, and S&P Global Stock. Each One Collects a Toll on Somebody Else's Sale.
Bill Ackman doesn't buy much. Pershing Square (NYSE:PS) runs one of the most concentrated portfolios in fund management (just 14 companies as of June 30), and new names show up rarely.So a quarter in which the fund opened three positions of about $1.1 billion each is unusual. That's what Pershing Square's latest 13F filing, which landed in mid-August, revealed. The fund bought Visa (NYSE:V), Mastercard (NYSE:MA), and S&P Global (NYSE:SPGI) during the second quarter -- three stakes worth about $3.3 billion at quarter-end.And the three purchases share one trait. Each company collects a small fee on transactions it doesn't originate, fund, or take risk on.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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29.07.26
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27.07.26
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20.07.26
|S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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15.07.26
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Analysen zu MasterCard Inc.
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