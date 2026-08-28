Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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28.08.2026 06:00:00
Bill Ackman Just Made His Biggest Portfolio Overhaul in Years, Adding Netflix, Visa, and Mastercard to Pershing Square. What's the Thesis Behind the Switch?
Bill Ackman is the Founder and CEO of the Pershing Square Capital Management hedge fund company. Many investors follow his moves, because he's pretty good at investing. Per Pershing Square, the fund's cumulative net gains since its inception in January 2004 are 2,644% as of the end of 2025 -- amounting to an average annual gain of around 16%.That's pretty good, considering that the overall stock market averaged only about 11% over that same period, and its long-term average annual gain is around 10%. It's enough to have made Ackman a billionaire, recently worth $8.9 billion, perForbes.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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27.08.26
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24.08.26
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19.08.26
|Netflix mit Schumacher-Story: Aufstieg und WM-Triumph begeistern - Aktie legt zu (dpa-AFX)
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|17.07.26
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|09.07.26
|Netflix Outperform
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|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
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|Bernstein Research
|09.07.26
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|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
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