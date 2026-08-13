BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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13.08.2026 12:54:00
Bill Ackman once exited his Netflix stake in a huff. He’s buying the streaming giant again, as well as these five stocks.
Netflix is once again an apple in Bill Ackman’s eye, as the streamer was among six stocks Pershing Square added in the last six months.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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|Netflix Inc.
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