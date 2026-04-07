Universal Music Aktie
WKN DE: A3C291 / ISIN: NL0015000IY2
|
07.04.2026 11:12:00
Bill Ackman says his stake in Universal Music has languished — and now he’s come up with a $64 billion offer
Pershing Square has proposed a merger to address the stock’s “underperformance.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Universal Music
|
10:56
|US-Investor Ackman will Universal Music Group für 56 Mrd Euro übernehmen (dpa-AFX)
|
13.02.26
|UMG-Aktie dennoch im Minus: EU-Kommission genehmigt Downtown-Übernahme durch Universal Music (dpa-AFX)
|
12.12.25
|Universal Music-Aktie: Vorschlag bezüglich Genehmigung der Downtown-Übernahme (Dow Jones)
|
24.11.25
|EU hat Bedenken wegen Übernahme von Downtown durch Universal Music (Dow Jones)
|
24.11.25
|EU-Kommission bremst Universal Music bei Downtown-Übernahme (dpa-AFX)
|
28.10.25
|Universal Music-Aktie stärker: EU startet wieder Kartellprüfung von Downtown-Deal (Dow Jones)
Analysen zu Universal Music
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BILL Holdings Inc Registered Shs
|33,10
|-0,75%
|Universal Music
|19,01
|11,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX in Grün -- DAX dreht ins Plus -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich nach dem langen Osterwochenende stärker. Der deutsche Leitindex dreht am Vormittag in die Gewinnzone. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.