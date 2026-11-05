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05.11.2026 14:52:02

Bill Ackman Says Long-Term Investors Can Benefit From a Broken Market. Here's the Price I'd Pay for Netflix Stock.

Bill Ackman isn't impressed by how the stock market has been acting recently. On Tuesday, Nov. 3, the founder of Pershing Square Capital Management told CNBC's "Squawk Box" that markets seem broken to him sometimes, with stocks trading at prices he can't understand. But he also saw an upside for one type of investor.

Long-term investors can benefit when they get to buy shares at prices that are way too low, Ackman said.

According to CNBC, the stocks he's especially bullish on include Netflix (NASDAQ:NFLX), where he reported a stake in August.

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