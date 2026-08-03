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03.08.2026 17:15:00
Bill Ackman Says "Never Bet Against Elon," Even as He Passes on SpaceX Stock. Here's Why He's Staying Out.
Billionaire Bill Ackman, founder and CEO of Pershing Square Capital Management, gave his thoughts on Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) and Elon Musk in a recent interview with Money News Network. He spoke highly of Musk, calling him the most talented technologist and entrepreneur of our generation, and said, "The word is to never bet against Elon."He also called SpaceX a very interesting business, but said he isn't touching it right now. If you've been considering buying this space stock on the dip, Ackman provided some useful analysis on what it does well and its main issue.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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