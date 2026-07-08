BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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09.07.2026 00:47:32
Bill Ackman Says Next $1 Trillion Company Will Come From Israel - ‘Imagine if Silicon Valley Was a Country’
This article Bill Ackman Says Next $1 Trillion Company Will Come From Israel – ‘Imagine if Silicon Valley Was a Country’ originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
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