Pershing Square Holdings Aktie

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WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46

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04.09.2026 07:30:00

Bill Ackman Says Pershing Square Has Achieved a 20% Gross Annual Return Since Inception and Aims to Keep Beating That Bar. Can His Newly Launched Funds Live Up to the Track Record?

Hedge fund manager Bill Ackman's firm, Pershing Square, went public on U.S. markets with its Pershing Square USA (NYSE: PSUS) fund, backed by his big-name notoriety and a strong track record of success.Ackman, one of the world's most famous investors, has run the Pershing Square hedge fund since Jan. 1, 2004, when he formed Pershing Square Capital Management. The fund launched with $54 million in assets, and now the core strategy has about $24 billion in assets across different funds. Since its inception, the hedge fund has averaged a 15.6% compound annual return, beating the S&P 500's 11%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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