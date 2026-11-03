BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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03.11.2026 20:37:20
Bill Ackman Sees 'Half a Trillion' of Value in Fannie and Freddie. Should Investors Follow Him?
Bill Ackman has been betting on Fannie Mae (OTC:FNMA) and Freddie Mac (OTC:FMCC) for more than a decade, and on Tuesday, he made perhaps his loudest case yet for the government-sponsored enterprises.
Speaking on Pershing Square's (NYSE:PS) third-quarter earnings call, Ackman said releasing the two mortgage giants from government conservatorship is "a political imperative" for Republicans, not just an economic one. He estimated it would create "half a trillion" dollars of value, "80% of which is held by taxpayers," and said that figure is conservative.
"It will be the greatest real estate deal of all time," he said.
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