BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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03.06.2026 16:41:00
Bill Ackman sees investors repeating a mistake of 2000: Flocking to the ‘new new’ and ignoring quality names
Billionaire hedge-fund manager Bill Ackman says investors are ignoring Microsoft and other Big Tech names for the sake of the “new new thing,” like chip stocks.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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