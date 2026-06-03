BILL Holdings Aktie

BILL Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000

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03.06.2026 16:41:00

Bill Ackman sees investors repeating a mistake of 2000: Flocking to the ‘new new’ and ignoring quality names

Billionaire hedge-fund manager Bill Ackman says investors are ignoring Microsoft and other Big Tech names for the sake of the “new new thing,” like chip stocks.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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