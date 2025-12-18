Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
|
18.12.2025 15:32:39
Bill Ackman strikes $2.1bn deal for insurer in bid to build ‘modern Berkshire Hathaway’
Hedge fund billionaire says acquisition of Vantage is milestone in effort to transform real estate company Howard HughesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!