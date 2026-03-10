BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
|
10.03.2026 12:47:00
Bill Ackman tries IPO market again with fund-management share giveaway
Hedge fund manager Bill Ackman is again trying to take his fund management company public alongside the launch of a new fund.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!