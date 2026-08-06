BILL Holdings Aktie

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WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000

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06.08.2026 18:45:00

Bill Ackman's 7-Stock Portfolio Is Quietly Beating the Market. Here's What's Inside It.

Surprisingly enough, most hedge funds habitually underperform the broad market. That's what makes any of them that reliably beat the S&P 500 of such interest.And that's what makes Bill Ackman's hedge fund Pershing Square Capital Management (NYSE: PS) so interesting right now. Although it lagged early this year, it has outperformed -- albeit unevenly -- the broad market since its launch in 2004. Moreover, its flagship fund Pershing Square Holdings' (OTC: PSHZF) positions are leading the marketwide bullish charge again right now.Even more incredible is that rather than diversifying this portfolio, a mere seven stocks account for 98% of the fund's total value. Here's a rundown of those seven.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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