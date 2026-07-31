Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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31.07.2026 18:23:34
Bill Ackman’s Amazon Bet Pays Off: Initial Stake Up At Least $423 Million
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