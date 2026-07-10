Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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10.07.2026 20:00:21
Bill Ackman’s Big Bet On Meta Stock Is Finally Paying Off: Here’s The 2026 Gain So Far
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