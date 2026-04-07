BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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07.04.2026 11:07:02
Bill Ackman’s Fund Offers to Buy Universal Music in $64 Billion Deal
The complex transaction pitched by the billionaire hedge fund manager would need to pass muster with the music label’s shareholders.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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