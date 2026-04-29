Pershing Square Holdings Aktie
WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46
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29.04.2026 20:31:29
Bill Ackman’s I.P.O., Pershing Square USA, Raises $5 Billion
The initial public offering of Mr. Ackman’s new fund, Pershing Square USA, raised $5 billion.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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