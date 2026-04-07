BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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07.04.2026 11:07:02
Bill Ackman’s Pershing Square Bids to Buy Universal Music Group
The complex transaction pitched by the billionaire hedge fund manager would need to pass muster with the music label’s shareholders.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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