Pershing Square Holdings Aktie
WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46
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13.08.2026 18:12:01
Bill Ackman’s Pershing Square Just Bought Netflix and 5 Other Stocks. Here’s What Investors Need to Know.
Say what you want about the stock market being overvalued, but billionaire investor Bill Ackman is putting money to work.Fresh off a $5 billion raise through the combined initial public offering of Pershing Square USA, a closed-end fund, and Pershing Square Inc, the management company making investment decisions for all associated Pershing funds, Ackman did not waste much time.In a post on the social platform X on June 15, Ackman stated that 85% of the new capital had already been deployed, and now we know what Ackman was buying.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|BILL Holdings Inc Registered Shs
|42,80
|2,15%
|Netflix Inc.
|67,40
|-0,60%
|Pershing Square Holdings
|46,40
|2,43%
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