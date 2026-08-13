Pershing Square Holdings Aktie

Pershing Square Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46

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13.08.2026 18:12:01

Bill Ackman’s Pershing Square Just Bought Netflix and 5 Other Stocks. Here’s What Investors Need to Know.

Say what you want about the stock market being overvalued, but billionaire investor Bill Ackman is putting money to work.Fresh off a $5 billion raise through the combined initial public offering of Pershing Square USA, a closed-end fund, and Pershing Square Inc, the management company making investment decisions for all associated Pershing funds, Ackman did not waste much time.In a post on the social platform X on June 15, Ackman stated that 85% of the new capital had already been deployed, and now we know what Ackman was buying.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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BILL Holdings Inc Registered Shs 42,80 2,15% BILL Holdings Inc Registered Shs
Netflix Inc. 67,40 -0,60% Netflix Inc.
Pershing Square Holdings 46,40 2,43% Pershing Square Holdings

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