Pershing Square USA Aktie
ISIN: US71531T1051
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29.04.2026 21:14:00
Bill Ackman’s Pershing Square USA flops in its first day of trading
Shares of PSUS sank 18% in the first few minutes of tradingWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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