Pershing Square USA Aktie

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ISIN: US71531T1051

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28.04.2026 21:24:29

Bill Ackman's Pershing Square USA Fund IPOs Today. What Stocks Will It Hold?

Legendary investor Bill Ackman is taking a new closed-end fund public today at an initial public offering price of $50 a share.The fund is called Pershing Square USA, and Ackman, the CEO of hedge fund Pershing Square Holdings, initially hoped to raise between $5 billion and $10 billion for it through the offering. The ticker for the new fund will be PSUS. At the moment, it looks like the IPO will attract about $5 billion. Ackman is also taking his asset management firm public. That firm, Pershing Square Inc., will manage the PSUS fund as well as Pershing Square Holdings, which trades in the United Kingdom, and Howard Hughes Holdings (NYSE: HHH). The management firm will trade under the ticker PS.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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