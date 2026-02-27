|Portfolio im Blick
|
27.02.2026 03:36:44
Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
Die US-Börsenaufsicht SEC schreibt vor, dass institutionelle Investoren, die mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, quartalsweise per 13F-Formular Einblick in ihre Depots geben müssen. Das gilt auch für Bill Ackmans Pershing Square Capital Management. Zum Jahresende 2025 verwaltete der Hedgefonds ein Vermögen von rund 15,53 Milliarden US-Dollar. Dabei zeigt sich Ackman gewohnt konzentriert: Sage und schreibe 99,5 Prozent des gesamten Depots entfallen auf die zehn größten Positionen.
Bemerkenswert war im vierten Quartal zudem der vollständige Abschied von Chipotle Mexican Grill - Ackman trennte sich nach Jahren von seiner gesamten Beteiligung und stieß damit 21.541.177 Aktien des Unternehmens ab.
Die folgende Übersicht zeigt die zehn Schwergewichte im Portfolio zum Stichtag 31. Dezember 2025.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Fokus: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt stärker -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt schloss am Donnerstag nahe der Nulllinie, während der deutsche Leitindex zulegen konnte. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.