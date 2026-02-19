BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
|
19.02.2026 18:58:32
Bill Gates Cancels Speech in India Amid Epstein Controversy
The philanthropist made the announcement on Thursday, after having earlier confirmed his participation in a prominent artificial intelligence summit in India.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!