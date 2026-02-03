BILL Holdings Aktie

BILL Holdings

WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000

03.02.2026 13:45:00

Bill Gates' offener Brief an die Hobby-Anwender: 50 Jahre Software-Piraterie

Vor 50 Jahren verfasste Bill Gates einen „Offenen Brief an die Hobby-Anwender“, in dem er die unautorisierte Verbreitung von Micro-Softs 4K-BASIC anprangerte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu BILL Holdings Inc Registered Shs

