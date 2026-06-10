BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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10.06.2026 19:44:10
Bill Gates Says Epstein Tried To Use His Extramarital Affairs Against Him
The billionaire philanthropist testified on Wednesday in a closed-door congressional hearing about the Justice Department’s investigation of Jeffrey Epstein.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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