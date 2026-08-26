Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
26.08.2026 13:14:29
Bill Gates Sounds a Chilling AI Warning: Millions of Jobs Could Disappear, Wealth Could Pile Up at the Top and Robots May Need to Be Taxed
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