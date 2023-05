BILL hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

BILL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2023 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,500 USD gegenüber -0,080 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 272,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 166,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at