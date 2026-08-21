|
21.08.2026 06:31:29
BILL legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
BILL stellte am 19.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
BILL vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,19 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 436,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 383,4 Millionen USD umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,110 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,65 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,46 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zieht an -- DAX etwas fester - 26.000-Punkte-Marke im Blick -- Wall Street startet etwas höher -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt legt vor dem Wochenende zu. Der deutsche Leitindex wird ohne klare Richtung erwartet. Die US-Börsen versuchen sich zum Wochenausklang an einer Erholung. Die asiatischen Märkte waren sich am Freitag nicht ganz einig.