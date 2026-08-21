BILL legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BILL stellte am 19.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

BILL vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,19 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 436,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 383,4 Millionen USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,110 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,65 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,46 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at