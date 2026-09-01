BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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02.09.2026 01:57:46
Bill Simmons’s Co-Hosts Are Tired of His A.I. Antics
The founder of The Ringer is taking flak for using artificial intelligence to conjure opinions from the deceased film critic Roger Ebert. Ads from OpenAI have recently run on the show.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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