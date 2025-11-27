|
27.11.2025 06:31:28
Billboard AD gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Billboard AD hat sich am 25.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,01 BGN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 BGN je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Billboard AD 8,4 Millionen BGN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,7 Millionen BGN umgesetzt worden.
