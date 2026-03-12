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12.03.2026 18:39:17
Billboard Giant Posts $1.6 Billion Revenue as $20.5 Million Bet Makes It a Top Portfolio Holding
On February 17, 2026, Caspian Capital disclosed a new position in Clear Channel Outdoor (NYSE:CCO), acquiring 9,275,000 shares in the fourth quarter. The estimated transaction value is approximately $20.50 million based on quarter-end pricing.According to a February 17, 2026, SEC filing, Caspian Capital acquired 9,275,000 shares of Clear Channel Outdoor during the fourth quarter, establishing a new position. The quarter-end position value totaled $20.50 million.Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. is a leading provider of out-of-home advertising solutions, operating advertising displays in the Americas and Europe. The company employs a diversified strategy across multiple display formats and geographies to capture advertising spend from a wide client base. Its scale and established presence in major markets position it as a key player in the global outdoor advertising industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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