Billerud A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Billerud A hat am 17.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Billerud A ein EPS von 0,220 SEK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,51 Prozent zurück. Hier wurden 9,82 Milliarden SEK gegenüber 10,17 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Verlust je Aktie von 0,593 SEK sowie einem Umsatz von 9,80 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at