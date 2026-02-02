Billerud A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Billerud A hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 1,22 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Billerud A noch ein Gewinn pro Aktie von 3,24 SEK in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Billerud A mit einem Umsatz von insgesamt 9,20 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,43 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 19,52 Prozent verringert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,827 SEK erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 9,78 Milliarden SEK belaufen hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2,86 SEK je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Billerud A ein Gewinn pro Aktie von 7,02 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 6,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 40,52 Milliarden SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 43,44 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,39 SEK geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 41,23 Milliarden SEK gerechnet.

