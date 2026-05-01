Billerud A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Billerud A hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Billerud A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,88 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,67 SEK je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 9,72 Milliarden SEK in den Büchern – ein Minus von 13,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Billerud A 11,27 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.

Die Analysten-Schätzungen für den Verlust je Aktie im Quartal hatten bei 0,641 SEK gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 9,56 Milliarden SEK ausgegangen.

Redaktion finanzen.at