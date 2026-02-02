02.02.2026 06:31:29

BillerudKorsnas Un informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

BillerudKorsnas Un präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,600 USD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,76 Prozent auf 978,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,193 USD sowie einem Umsatz von 1,07 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,580 USD, nach 1,33 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat BillerudKorsnas Un im vergangenen Geschäftsjahr 4,13 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BillerudKorsnas Un 4,11 Milliarden USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,783 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 4,55 Milliarden USD festgelegt.

