BillerudKorsnas Un stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BillerudKorsnas Un veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,19 USD gegenüber 0,310 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,70 Prozent auf 1,06 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Verlust von 0,139 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,04 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at