BillerudKorsnas Un zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BillerudKorsnas Un präsentierte am 17.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

BillerudKorsnas Un vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,06 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,05 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Verlust von 0,118 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1,03 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at